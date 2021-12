Alessio Lombardi (6) scheint in seiner Rolle als großer Bruder total aufzugehen! Sarah (29) und Julian Engels (28) begrüßten vor nur wenigen Wochen ihr erstes gemeinsames Baby Solea auf der Welt. Für die Sängerin ist es bereits das zweite Kind: Gemeinsam mit Ex-Ehemann Pietro Lombardi (29) hat sie einen Sohn: Alessio. Der scheint seine kleine Schwester wärmstens in die Familie aufgenommen zu haben: Sarah teilte nun einen Clip, in dem Alessio seine Schwester abküsst!

In ihrer Instagram-Story teilte Sarah einen umfangreichen 2021-Rückblick und postete diverse Fotos und Videos von den schönsten Momenten des Jahres. Unter anderem teilte sie auch einen Boomerang vom 11. Dezember, auf dem Alessio seine kleine Schwester Solea liebevoll im Arm hält und ihr zärtliche Küsschen auf die Stirn gibt. Sieht so aus, als wären die Geschwister ein Herz und eine Seele.

Schon im November, vor Soleas Geburt, hatte Sarahs Ex-Mann Pietro Promiflash verraten, wie gespannt Alessio auf seine kleine Schwester ist. "Der ist voll aufgeregt jetzt langsam, Mamas Bauch wird immer größer. [...] Ich glaube, der freut sich und wird auch ein guter großer Bruder sein", hatte der Musiker damals preisgegeben.

Instagram / sarellax3 Alessio Lombardi und seine Schwester Solea im Dezember 2021

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels mit Sohn Alessio und Tochter Solea

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

