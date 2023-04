Drittes Kind: Modedesigner Philipp Plein wird wieder Vater

Philipp Plein (45) bekommt wieder Nachwuchs. Der Modedesigner ist bereits Vater von zwei Kindern. Seinen älteren Sohn Romeo hat er zusammen mit Ex-Partnerin Fernanda Rigon. Mit seiner derzeitigen Freundin Lucia Bartoli bekam er ebenfalls einen Sohn. Der Kleine hört auf den Namen Rocket. Und das Vatersein scheint dem Münchner eine Menge Spaß zu machen. Jetzt dürfen sich Philipp und seine Lucia nämlich auf ein weiteres Baby freuen.

Gegenüber Bild offenbart Philipp, dass er erneut Vater wird. "Nach all den jahrelangen Schwierigkeiten mit meinem ersten Sohn Romeo, den ich lange nicht sehen konnte, habe ich an und mit meinem kleinen Rocky so viel Freunde – ich nehme das nächste Geschenk Gottes gerne an", meint er. Er sei dankbar, dass ihm bei dem beruflichen Erfolg überhaupt das Glück "vergönnt" sei, Kinder zu bekommen. Geplant war der dritte Spross aber angeblich nicht. Genauere Details behält das Paar auch erst mal für sich. Nur der Ort der Babyparty stehe schon fest: Südfrankreich.

Auch wenn Philipp als Designer alle Hände voll zu tun hat, scheint er doch ein echter Vollblut-Papa zu sein. Im selben Interview verrät er, dass er vor keiner Aufgabe zurückschrecke. "Ich bade ihn, ich nehme ihn in der Früh, bevor ich ins Büro muss. Dann kann Mama liegen bleiben", betont der 45-Jährige. Wenn er dann abends nach Hause komme, übernehme er auch gerne das Füttern und Wickeln.

Philipp Plein und Lucia Bartoli mit ihrem Sohn Rocket Halo Ocean im März 2023

Philipp Plein mit seiner Freundin Lucia an Weihnachten 2021

Philipp Plein mit seiner Partnerin Lucia im Dezember 2019 in Berlin

