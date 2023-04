Echt jetzt? Christina Aguilera hat Vulven auf den Nägeln

Prints auf Nägeln können scheinbar ein Statement setzen! Christina Aguilera (42) ist für ihre Stimme weltweit bekannt, aber auch ihre Fashion Looks sorgen immer wieder für Begeisterung. Diesmal ist es aber nicht ihre Kleidung, welche die "Ain't No Other Man"-Interpretin markant in Szene setzt. Auf neusten Bildern der fünffachen Grammy-Gewinnerin fällt jetzt das ungewöhnliche Design ihrer Nägel auf und lässt ihre Fans staunen.

Lang, spitz und eine Vulva direkt auf der Mitte des Fingernagels – Christina setzt bei ihren Nägeln definitiv nicht auf Langeweile. Auf Instagram präsentiert "Beautiful"-Interpretin ihren Fans das besonders pikante Nageldesign. Der Grund für das auffällige Nagelmodell scheint Alexandra Cooper Sex-Podcast "Call her Daddy" zu sein, bei dem die 42-Jährige zu Gast war.

Doch wie kommen die Vulva-Nägel bei den Fans an? Unter ihrem Instagram-Post kommentieren ihre Fans fleißig. Die User sind sichtlich begeistert von Christinas Vulva-Nägeln. "Wow! Sie hat Vulven auf ihren Nägeln. Das ist so süß!" oder "Oh mein Gott! Sind das Vulva-Nägel? So mega!" sind nur zwei der zahlreichen positiven Kommentare.

Instagram / xtina Alexandra Cooper und Christina Aguilera, Instagram, April 2023

Getty Images Christina Aguilera bei den Latin Grammy Awards 2022

Getty Images Christina Aguilera, Sängerin

