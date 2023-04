Ed Sheeran ist ungewohnt offen in Doku "The Sum of It All"

Musikalisch könnte es für ihn nicht besser laufen! Aber auch privat läuft es bei Sänger Ed Sheeran (32) richtig gut. Im Juni 2022 wurden er und seine Frau Cherry (30) zum zweiten Mal Eltern. Normalerweise ist das Paar sehr auf seine Privatsphäre bedacht, veröffentlicht kaum Bilder miteinander und gibt auch nur selten Updates. In seiner neuen Dokuserie ist das anders: Ed zeigt sich hier ganz offen und verschmust mit seiner Frau!

Im Trailer der vierteiligen Dokuserie "The Sum of It All" lässt Ed seine Fans jetzt schon in sein Privatleben blicken! In verschiedenen Ausschnitten sieht man immer wieder süße, liebevolle Momente zwischen ihm und Cherry. Sie zeigen auch Momente aus Cherrys zweiter Schwangerschaft: Das Paar sitzt gemeinsam im Studio und Ed spielt dem Babybauch ein Lied auf der Gitarre vor, im nächsten Clip legt er liebevoll seine Hand auf den Bauch seiner Frau und blickt sie verliebt an.

Im Trailer erklärt der Sänger aber auch, dass er nie mit seinem musikalischen Erfolg gerechnet habe: "Ich hab rote Haare, bin klein und stottere. Es passiert nicht oft, dass so jemand Popstar wird." Sein Leben sei viel besser geworden, seit Cherry an seiner Seite ist. Aber er beschreibt auch offen, wie schwer es war, als sie krank wurde und er dann seinen besten Freund Jamal (✝31) verlor.

Instagram / teddysphotos Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn

Getty Images Ed Sheeran im August 2017

Beretta/Sims/REX/Shutterstock/ ActionPress Ed Sheeran und Cherry Seaborn bei den Brit Awards 2017

