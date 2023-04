Keine Rose für Yolanda kurz nach ihrem Bachelor-Einzeldate

Deshalb war sie so überrascht! Für die diesjährige Bachelor-Kandidatin Yolanda ist die abenteuerliche Liebesreise vorbei. In Folge sechs bekam die Hamburgerin keine Rose mehr von David Jackson. Mit ihrem Exit habe sie nicht gerechnet, wie sie kurz darauf im Einzelinterview ehrlich betonte. Der Halbamerikaner erklärte seine Entscheidung damit, dass sie einfach nicht füreinander bestimmt seien. Dabei hatten David und Yolanda doch so ein schönes Einzeldate...

Und genau deshalb war sie so verblüfft über ihren Rausschmiss, wie sie nun im Promiflash-Interview erzählte. Noch in Folge fünf teilten Yolanda und David ein paar romantische Stunden, woraufhin er ihr sogar eine Vorab-Rose gab. "Ich hatte nach dem Einzeldate ein sehr gutes Gefühl und bin der Meinung, dass David das auch hatte, was er mit der Rose zum Ausdruck gebracht hat. Womöglich habe ich mich zu sehr darauf ausgeruht und zu sicher gefühlt", beurteilt sie nun die Situation.

Aber war Yolanda denn enttäuscht über ihren Exit? "Ich weiß nicht, ob Enttäuschung das richtige Wort ist, da man keine Gefühle erzwingen kann", führte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash aus. Ihre Mitstreiterin Chiara musste jedoch weinen, als Yolanda sich verabschiedete.

RTL / Frank Fastner Yolanda, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

RTL Bachelor David in Folge sechs

Instagram / xphiara Chiara und Yolanda, Kandidatinnen bei "Der Bachelor" 2023

