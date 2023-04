Lily Allen glaubt: Ihr Leben wäre ohne Abstinenz ganz anders

Vor vier Jahren krempelte Lily Allen (37) ihr Leben komplett um – sie schwor nämlich dem Alkohol und den Drogen ab! Doch nicht bloß in dieser Hinsicht könnte es für die Popsängerin kaum besser laufen. Auch in der Liebe hat die Musikerin ihr Glück gefunden. Seit 2020 ist sie nun schon mit Stranger Things-Star David Harbour (47) verheiratet. Es hätte jedoch auch alles ganz anders kommen können – laut Lily sehe ihr Leben ohne ihre Abstinenz nicht so aus!

"Mit meiner Trockenheit hat sich so gut wie alles in meinem Leben verändert", öffnet sich die "Everything's Just Wonderful"-Interpretin gegenüber Glamour. Sie wisse nicht einmal, ob sie ohne ihren drastischen Schritt, dem Alkohol und den Drogen den Rücken zu kehren, noch am Leben wäre. "Ich denke nicht, dass ich sonst mit meinem Mann verheiratet wäre oder meine Kinder sich so gut entwickelt hätten", erklärt Lily weiter.

Die Sängerin zog kürzlich sogar eine Rolle in der Serie "Dreamland" an Land. Wie Lily außerdem berichtet, sei der Dreh für sie jedoch nicht immer ganz leicht gewesen – ihre Rolle trifft nämlich ähnlich schlechte Entscheidungen wie sie früher. Dies sei für die Britin ganz schön "triggernd" gewesen.

Getty Images Lily Allen im März 2023

Getty Images Lily Allen und David Harbour bei der Premiere von "Violent Night"

Getty Images Lily Allen und David Harbour im März 2023

