David Harbour und Lily Allen sind so glücklich wie nie zuvor

Für David Harbour (47) könnte es derzeit wohl besser nicht laufen. Er ist nicht bloß Teil einer der erfolgreichsten Serien auf Netflix, sondern hat offenbar auch sein privates Glück gefunden: Seit 2020 ist er mit Sängerin Lily Allen (37) verheiratet. Die beiden haben sich auf der Promi-Dating-App Raya kennengelernt und können seither nicht mehr die Finger voneinander lassen. David und Lily sind auch heute noch verliebt wie am ersten Tag!

"Lily und David sind ein wunderbares Team", äußert sich ein Insider gegenüber der Us Weekly. Dieser fügt hinzu: "Sie sind sehr ineinander verliebt und dankbar, dass sie sich gefunden haben." Obwohl das prominente Paar viel um die Ohren hat, haben sie dennoch einen Weg gefunden, ihren zahlreichen gemeinsamen Hobbys nachzugehen. "Sie fühlen sich sehr voneinander angezogen. Die Chemie zwischen ihnen ist nicht von dieser Welt", schwärmt die Quelle. "Sie sind so glücklich wie nie zuvor", fügt sie hinzu.

Ob das Paar in naher Zukunft wohl Nachwuchs erwartet? Lily ist bereits Mutter von zwei Töchtern – der neunjährigen Ethel und der siebenjährigen Marnie. Für ein weiteres Kind sei sie grundsätzlich bereit, wie sie in einem Interview mit The Sunday Times nach ihrer Hochzeit mit dem Stranger Things-Star verriet. "Ich denke schon. Vor allem jetzt, wo Marnie so groß wird. [...] Ich vermisse es, dass kleine Terrorzwerge durch mein Haus laufen", erzählte sie.

Getty Images Lily Allen und David Harbour, 2020

Getty Images Lily Allen und David Harbour bei der Premiere von "Violent Night"

Getty Images David Harbour und Lily Allen bei den Olivier Awards 2022

