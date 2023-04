Yeliz Koc kann nicht mit "Make Love, Fake Love"-Boys feiern

Yeliz Koc (29) scheint immer noch guten Kontakt zu ihren Make Love, Fake Love-Jungs zu haben. In diesem Jahr wurde erstmals das neue Reality-TV-Format ausgestrahlt, in dem eine Single-Frau unter mehreren Männern den perfekten Partner finden sollte – doch es war Vorsicht geboten, denn einige der Kandidaten hatten bereits eine Freundin. Die Dreharbeiten dürften mittlerweile einige Monate her sein. Doch Yeliz und die Jungs verstehen sich anscheinend immer noch sehr gut.

Die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (31) meldete sich am Freitag traurig in ihrer Instagram-Story und berichtete: "Fabio feiert heute seinen Geburtstag und eigentlich wäre ich auch da gewesen, aber Snow ist leider krank geworden." Sie betonte immer wieder, dass sie es sehr schade findet, nicht bei der Feier anwesend zu sein. Offensichtlich ist die Harmonie, die in der Show sichtbar war, immer noch vorhanden. Sidar sei extra wegen des Geburtstages früher aus Bali zurückgekommen – noch ein Grund mehr für Yeliz, enttäuscht zu sein.

Auch wenn Yeliz Fabio nicht persönlich zum Geburtstag gratulieren kann, ließ sie es sich nicht nehmen, ihn wenigstens auf Instagram zu zelebrieren. Sie teilte eine Aufnahme aus der Sendung, auf der die beiden Händchen halten. "Happy Birthday, Fabio. Ich habe dich lieb", schrieb sie dazu.

Anzeige

Instagram / fabioknez Fabio Knez im April 2023

Anzeige

RTL Yeliz Koc mit den "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

Anzeige

RTL Yeliz Koc und Fabio, "Make Love, Fake Love"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de