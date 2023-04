Bikini-Fotos: Ashley Graham strotzt vor Selbstbewusstsein

Der Hot Girl Summer kann kommen! Erst letztes Jahr bekamen das US-amerikanische Plus-Size-Model Ashley Graham (35) und ihr Mann Justin Ervin Zwillinge. Die 35-Jährige gewährt immer wieder private Einblicke in ihr alltägliches Leben. Mit ihren unverhüllten, ungeschönten Bildern wirbt sie Tag für Tag für Body Positivity und Nahbarkeit in den sozialen Netzwerken. Jetzt präsentiert die Beauty ihren heißen Bikini-Body auf den neuesten Schnappschüssen!

Auf den Instagram-Fotos zeigt Ashley sich in einer natürlichen Kulisse mit fliederfarbenen Bikini und lang gewellten Haaren. Dabei steht sie ungefiltert zu ihren Dehnungsstreifen – sie macht klar: Eine Schwangerschaft hinterlässt ihre Spuren. Als Caption für den Post setzt sie den Hashtag "Glow with Confidence" – was so viel bedeutet wie: "Strahle mit deinem Selbstbewusstsein".

Über 20 Millionen Follower erreicht die Brünette tagtäglich auf ihrem Instagram-Channel. Kaum verwunderlich, dass ihre schönen Rundungen vor allem von ihrer großen Community bejubelt werden. Kommentare wie "Du strahlst total!", "Sie weiß, dass sie eine 10/10 ist!" oder "Dein Körper ist der Hammer!", schrieben einige begeisterte Fans unter dem Post der Dreifach-Mama.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Curvy-Model

Getty Images Ashley Graham bei den Academy Awards 2023

Instagram / ashleygraham Ashley Graham mit ihren Kindern

