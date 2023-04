Ashley Graham kämpft für mehr Größendiversität in Modewelt

Ashley Graham (35) ist noch lange nicht an ihrem Ziel angelangt! Das Model ist bekannt dafür, sich auf seinen Social-Media-Profilen ehrlich und nahbar zu zeigen. Als Mutter von drei Kindern dokumentierte sie ihre Schwangerschaft unverfälscht in den sozialen Medien. So viel Nahbarkeit wünscht sie sich offenbar auch von der Modewelt. Ashley setzt sich nämlich noch immer für mehr Größendiversität auf den Laufstegen ein!

"Ich arbeite jetzt schon seit 20 Jahren als Model und ich kämpfe bis heute für mehr Gleichheit von Größendiversität auf den Laufstegen, auf Magazincover, Filmen und Fernsehen ein", äußert sich die Beauty gegenüber People. Für sie sei der Wandel noch immer nicht da, wo sie ihn gerne hätte. "Deswegen sage ich jungen Frauen und Frauen, die sich für etwas einsetzen, an das sie glauben, dass sie nicht aufgeben dürfen", fügt Ashley hinzu.

In dem Interview gibt die 35-Jährige zudem zu, dass auch sie sich hin und wieder unsicher fühle. "Es ist okay, wir fühlen uns alle mal unsicher", macht sie der Öffentlichkeit Mut. "Wir müssen nicht versuchen, jemand zu sein, der wir nicht sind", führt Ashley aus. Das habe sie mittlerweile verstanden.

Getty Images Ashley Graham, Model

Getty Images Ashley Graham bei den Academy Awards 2023

Getty Images Ashley Graham auf dem Empire State Building

