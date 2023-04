Brad Pitt ließ 105-Jährigen in seiner Millionen-Villa wohnen

Was für eine nette Geste! Brad Pitt (59) ist als erfolgreicher Hollywood-Schauspieler bekannt. Mit Filmen wie "Mr. & Mrs. Smith" oder "Fight Club" begeistert er seine Fans und verdient damit Millionen. Kein Wunder also, dass der Ex von Angelina Jolie (47) nicht nur eine Villa besitzt und teilweise mit seinem Wohnraum ziemlich großzügig ist. Eines seiner Anwesen wurde nämlich in den 90er-Jahren nicht nur von ihm selbst bewohnt.

Eines der Anwesen bewohnte in den 90er-Jahren ein älteres Ehepaar. Nachdem die Frau verstarb, ließ Brad den verwitweten Mann John mietfrei in der Unterkunft wohnen. "Er war sehr, sehr nett zu dem Mann. Ich weiß, dass Brad ihm erlaubte, dort zu wohnen, ohne etwas zu bezahlen, bis er starb", gab die amerikanische Filmschauspielerin Cassandra Peterson (71) gegenüber dem People-Magazin preis. Als Nachbarin des Schauspielers hat sie einiges von seinen Anwesen mitbekommen.

Etwa 22 Häuser soll sich Brad in den vergangenen Jahrzehnten gekauft haben. In eines dieser Anwesen lebte John, bis er starb. "Es war irgendwie lustig, denn John wurde 105 Jahre alt", erzählte seine Schauspielkollegin. "Ich kann mir vorstellen, dass Brad dachte, na ja, er kann dort leben, bis er stirbt, was jede Minute der Fall sein kann", fügte sie hinzu.

