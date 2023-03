Böse Erinnerungen? Brad Pitt verkauft seine Millionen-Villa!

Mit diesem Haus dürfte Brad Pitt (59) wohl einige Erinnerungen verbinden. Viele Jahre hatte der Schauspieler mit Angelina Jolie (47) und ihren sechs Kindern in Kalifornien gelebt. Seit die "Mr. & Mrs. Smith"-Darstellerin 2016 die Scheidung einreichte, findet das Ex-Paar sich vermehrt vor Gericht wieder. Sie kämpft um das alleinige Sorgerecht, während der "Fight Club"-Darsteller fordert, es zu teilen. Nun braucht er wohl einen Tapetenwechsel: Brad verkaufte seine Villa!

Wie TMZ berichtet, hat er sein Anwesen in den Hollywood Hills für rund 36 Millionen Euro verkauft. Dieses sei auch für Angelina und die Kinder jahrelang ein zu Hause gewesen. Vor fast dreißig Jahren soll er das Haus für nur etwa 1,5 Millionen Euro von Schauspielerin Cassandra Peterson (71) gekauft haben. Das Grundstück soll in der Zwischenzeit aber mehrfach vergrößert worden sein. Die Villa sei nicht nur von weitläufiger Landschaft umgeben, sondern verfüge auch über einen Skatepark, einen Ballsaal, ein Kino, eine Motorradgarage und einen riesigen Koi-Teich.

Seit der Trennung scheint Brad einiges in seinem Leben umzukrempeln. Er gehe seither zu den anonymen Alkoholikern und sprach auch öffentlich über seine Alkoholprobleme: "Ich hatte die Dinge so weit ausgereizt, wie es ging, also musste ich meine Trinkgewohnheiten ändern." Seit dem Liebes-Aus findet er wohl auch neue Wege, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen: Er widme sich nun der Bildhauerei.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie, Juni 2007

Getty Images Brad Pitt im August 2022

Getty Images Brad Pitt in London im Juli 2022

