Heiß! Kylie Jenner rekelt sich im knappen Bikini am Pool

Kylie Jenner (25) heizt ihren Followern mal wieder so richtig ein! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und ihre berühmten Schwestern sind für ihren freizügigen Social-Media-Content bekannt: Immer wieder sorgen Kim (42), Kourtney (43) und Co. mit aufreizenden Fotos und Videos für ordentlich Gesprächsstoff. Auch das Nesthäkchen Kylie geizt nicht mit ihren Reizen: Die Unternehmerin präsentierte sich jetzt in einem heißen pinkfarbenen Bikini!

Auf Instagram postete die 25-Jährige eine Reihe von Aufnahmen von sich, auf denen sie in einem ziemlich knappen pinkfarbenen Bikini am Pool posiert. Auf den Fotos setzt die Brünette ihren durchtrainierten Körper aus mehreren Perspektiven in Szene und rekelt sich lasziv im Wasser. "Besondere Energie", schrieb sie unter anderem zu der Fotostrecke.

Für die Aufnahmen bekam Kylie eine Menge Komplimente – musste aber auch viele fiese Kommentare einstecken. "Du versuchst es einfach zu sehr" oder "Wie nötig kann man bitte ein bisschen Aufmerksamkeit haben?", lästerten beispielsweise einige Nutzer in der Kommentarspalte.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Pool

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

