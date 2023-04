Sexy Fotos! Kylie Jenner posiert in einem knappen Bikini

Kylie Jenner (25) zeigt, was sie hat! Offenbar ist die Tochter der Keeping up with the Kardashians-Ikone Kris Jenner (67) besonders stolz auf ihren durchtrainierten Körper: Sie gab erst vor einigen Tagen bekannt, dass sie rund ein Jahr nach der Geburt ihres zweiten Kindes sage und schreibe 18 Kilogramm abgenommen habe. Ihre Body-Erfolge präsentiert die Beauty nun ganz stolz: Kylie posiert jetzt in einem knappen Bikini für ihre Netz-Community!

Auf ihrem Instagram-Profil stellt die 25-Jährige jetzt ihre Kurven zur Schau: Auf neuen Schnappschüssen wirft sich Kylie auf einer Liege in einem knappen goldfarbenen Bikini in Pose. Dabei schaut die stolze Zweifach-Mama mit einem flirty Blick in die Kamera. "Goldene Stunde, Baby", betitelt sie die Fotoreihe kurz und knapp.

Kylies Supporter sind von diesen heißen Bikinifotos total begeistert. Zahlreiche User machen der Influencerin auf der Social-Media-Plattform Komplimente. "Warum bist du so heiß, sexy und wunderschön?", "So schön" oder auch "Wie eine Göttin", schwärmen beispielsweise drei Nutzer in der Kommentarspalte.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im März 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im März 2023

