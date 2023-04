Mit Zeh-Weh zum Südpol! Prinz Harry wanderte unter Schmerzen

Prinz Harry (38) ist hart im Nehmen! Der Sohn von König Charles III (74) ist bei seinen Fans für seinen Mut bekannt. Der Enkel der Queen (✝96) und seine Frau Herzogin Meghan (41) gaben im Jahr 2020 bekannt, sich von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen. Das war bei Weiten nicht das einzige Mal, bei dem der britische Royal seinen eigenen Kopf durchsetzte. Trotz einer Verletzung nahm er einst an einer Expedition zum Südpol teil.

2013 wanderte Harry mit einem Team aus kriegsversehrten Veteranen zum Südpol. Dabei legten sie 335 Kilometer zurück. In "Reserve" schreibt Harry über eine Verletzung, welche er vor Beginn der Wanderung vergessen hatte. Ihm fiel nämlich ein Stuhl auf den Fuß. "Ach so, mein Zeh ist ja gebrochen", liest es sich in seinem Buch. Trotzdem ließ er sich von der Verletzung nicht verunsichern. "Hinderlich zumal, ich konnte nicht laufen. Egal, ich war fest entschlossen, das Team nicht zu enttäuschen", berichtet er.

Die Veteranen des Teams hatten im Gegensatz zu Harry andere Handicaps. Ob mit Beinprothese oder ohne Augenlicht – die Crew erreichte am 13. Dezember 2013 den südlichsten Punkt der Erde. Dieser Anlass gab Grund zum Feiern. Das Team der Expedition soll aus der Beinprothese eines Veteranen Sekt sogar getrunken haben.

Getty Images Prinz Harrys Buch "Reserve"

Getty Images Prinz Harry in London, Mai 2017

Getty Images Prinz Harry im März 2017

