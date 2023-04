Auf Schultrip: Alba Baptista wurde als Kind fast entführt!

Alba Baptista (25) musste in der Vergangenheit einen schrecklichen Moment durchleben! Die aktuelle Freundin von Captain America-Star Chris Evans (41) ist durch ihr Rolle in dem Netflix-Hit "Warrior Nun" international durchgestartet. Die Serie war die erste englischsprachige Produktion, an der die gebürtige Portugiesin mitarbeitete. Um Englisch zu lernen, hatte Alba in ihrer Kindheit an einer Schulreise nach Schottland teilgenommen – und dieser Ausflug hätte beinahe ein schlimmes Ende genommen!

In einem Interview mit Nova Gente erzählt die 25-Jährige, dass ein älterer Mann sie in einer schottischen Stadt angesprochen habe, als sie zehn Jahre alt war. Er habe ihr ein T-Shirt kaufen wollen – doch als sie das Angebot ablehnte, packte der Mann zu: "Als er mich am Arm festhielt und aus dem Laden zerrte, erschien meine Lehrerin an der Tür." Die Pädagogin habe dann sofort Hilfe holen wollen: "Ich blieb allein zurück. [...] Der Mann packte mich und begann, mich die Straße hinunterzutragen." Alba habe dann angefangen zu schreien, was den Täter schließlich vertrieb.

Rund 15 Jahre nach dem Entführungsversuch scheint die Beauty aber glücklicher denn je zu sein – denn sie soll sich verlobt haben! Wie ein Insider gegenüber Radar Online vor einigen Wochen verraten hatte, sei Chris vor seiner Liebsten im Januar auf die Knie gegangen. Die beiden sollen sogar schon mitten in der Hochzeitsplanung stecken.

Getty Images Alba Baptista, Schauspielerin

Instagram / chrisevans Alba Baptista und Chris Evans, Filmstars

Getty Images Alba Baptista im März 2023

