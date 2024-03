Süß: Alba und Chris Evans haben ersten Pärchen-Auftritt!

Sie geben endlich ihr Red-Carpet-Debüt! Chris Evans (42) und seine Liebste Alba Baptista (26) sollen bereits seit 2021 gemeinsam durchs Leben gehen – zwei Jahre später gaben sie sich das Jawort. Trotz ihrer Berühmtheit halten sie ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus – über das Privatleben der Turteltauben ist kaum etwas bekannt. Auch öffentliche Auftritte gibt es selten. Bis jetzt: Bei der Vanity Fair Afterparty posieren die beiden Schauspieler nun für einige süße Pärchenfotos! Auf den Schnappschüssen posiert Chris in einem knallroten Anzug. Alba trägt dagegen ein schlichtes weißes Kleid mit schwarzem Dekolleté. Arm in Arm lächeln sie in die Linse.

Ob sich das Power-Paar zukünftig öfter gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen wird? Ihre Privatsphäre scheint Chris und Alba heilig zu sein: Die beiden Hochzeitszeremonien der Hollywoodstars waren streng geheim – ihre Gäste mussten angeblich sogar eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben und ihre Handys abgeben. Zu den prominenten Besuchern der Veranstaltung sollen unter anderem ihre Schauspielkollegen Jeremy Renner (53), Robert Downey Junior (58) und Chris Hemsworth (40) gehört haben.

Mittlerweile sollen der Marvel-Superheld und seine Herzdame schon fleißig ihre gemeinsame Zukunft planen: Wie ein Insider kürzlich gegenüber Ok! verriet, soll auf ihre Hochzeit jetzt der nächste Schritt folgen: "Sie versuchen, ihr erstes Baby zu bekommen." Mit der Familienplanung wollen die beiden wohl auf keinen Fall noch länger warten. "Chris ist bereits in seinen 40ern, also will er unbedingt eine Familie gründen und Alba liebt Kinder", führt der Informant weiter aus und ergänzt: "Sie können es kaum erwarten, eine dreiköpfige Familie zu werden."

Getty Images Alba Baptista und Chris Evans bei der Vanity Fair Oscars Party 2024

Getty Images Alba Baptista und Chris Evans bei der Vanity Fair Oscars Party 2024

