"Tierlieb": Deshalb verliebte sich Chris Evans in seine Alba

Der Schauspieler Chris Evans (43) schwebt auf Wolke sieben! Mit seiner Ehefrau Alba Baptista (27) könnte er wohl kaum glücklicher sein. Wie genau er sich in seine Gattin verliebte, ist jedoch nicht bekannt – bis jetzt! Der Frauenschwarm verriet in einem kürzlichen Interview mit Access Hollywood, was ihn an seiner Alba besonders begeistert: "Die Liebe zu Hunden ist ein großer Teil davon. Sie ist genauso ein großer Tierliebhaber wie ich." Für ihn war schnell klar, dass sie die Frau fürs Leben ist: "Ich wusste schon sehr früh, dass sie die Richtige ist."

Im Jahr 2017 entschloss sich der Captain America -Star dazu, einen Rettungshund namens Dodger zu adoptieren. Sein Vierbeiner war zu Anfang jedoch gar nicht davon begeistert, sein Herrchen mit jemanden teilen zu müssen: "Dodger hat ein seltsames Konkurrenzgefühl, weil er mich ganz für sich allein haben will." Mittlerweile ist sein Fellbaby jedoch richtig vernarrt in die Portugiesin: "Jetzt folgt er ihr durchs Haus und ich versuche, mich dazwischen zu drängeln, und das ist wirklich süß."

Die Beziehung der zwei Verliebten wurde im November 2022 öffentlich gemacht. Kaum ein Jahr nach der Bekanntgabe folgte bereits die Hochzeit: Das eher private Pärchen gab sich im September 2023 das Jawort. Wenn es nach den Turteltauben ginge, dürfte schon bald der nächste große Schritt folgen: Sie planen allem Anschein nach den ersten gemeinsamen Nachwuchs! Ein Insider bestätigte gegenüber OK!: "Sie versuchen, ihr erstes Baby zu bekommen!"

Anzeige Anzeige

Instagram / chrisevans Alba Baptista und Chris Evans, Filmstars

Anzeige Anzeige

Instagram / chrisevans Filmstar Chris Evans und seine Freundin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Begründung von Chris? Ich finde es sehr sympathisch! Na ja, ich habe etwas Romantischeres erwartet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de