Jahresrückblick: Diese Promis haben im Jahr 2023 geheiratet

In diesem Jahr läuteten bei vielen die Hochzeitsglocken! Unter anderem bei Sofia Richie (25) und Elliot Grainge. Nachdem sich die Tochter von Lionel Richie (74) und der Plattenmanager 2022 verlobt hatten, gingen die beiden im April in Südfrankreich den Bund der Ehe ein. Doch Sofia und Elliot waren nicht die Einzigen, die sich 2023 vor den Traualtar wagten. Diese Promis haben sich in diesem Jahr das Jawort gegeben!

Die Hochzeit von Jasmin Wagner (43) alias "Blümchen" ist gar nicht lange her. Die Sängerin und ihr Partner haben im September Ja gesagt. Alessia Herren (21), die Tochter des verstorbenen Schauspielers Willi Herren (✝45), heiratete heimlich ihren Mann im Februar standesamtlich. "Ich bin jetzt verliebt, verlobt und verheiratet", verkündete sie damals glücklich. Auch Clea-Lacy Juhn (32), Sara Nuru (34) und Lisa Mantler (21) krönten ihr Liebesglück mit einer Heirat. Gleiches gilt für Luca Hänni (29) und Christina Luft (33) und die Realitystars Samira Klampfl (30) und Serkan Yavuz (30).

Anfang Dezember schwärmte Vanessa Hudgens (35) von ihrer Traumhochzeit mit dem Baseball-Profi Cole Tucker (27): "Es war wirklich das magischste Wochenende meines Lebens." Auch das Traumpaar Barbara Palvin (30) und Dylan Sprouse (31) traute sich 2023. Der Hollywood-Schönling Chris Evans (42) nahm seine geliebte Alba Baptista (26) im September zur Frau. Adele (35) soll sich ebenfalls getraut haben – zumindest bestätigte die Sängerin die Gerüchte Anfang November.

