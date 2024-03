Chris Evans und Alba Baptista arbeiten an ihrem ersten Baby

Chris Evans (42) und Alba Baptista (26) wollen offenbar eine Familie gründen. Die beiden Schauspieler haben sich im vergangenen Jahr das Jawort gegeben. Jetzt soll der nächste Schritt folgen. "Sie versuchen, ihr erstes Baby zu bekommen", plauderte ein Insider laut OK! aus. Die beiden haben es offenbar auch ziemlich eilig: "Chris ist bereits in seinen 40ern, also will er unbedingt eine Familie gründen und Alba liebt Kinder." Denn wenn sie nicht Schauspielerin geworden wäre, würde sie einen Beruf ausüben, der mit Kindern zu tun hätte. "Sie können es kaum erwarten, eine dreiköpfige Familie zu werden", hieß es weiter.

Das Paar selbst hat sich dazu bislang noch nicht geäußert. Es hält seine Liebe aber ohnehin weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bis zur Hochzeit war nicht einmal bekannt, dass Chris seiner Liebsten einen Antrag gemacht hatte. Auch zur Eheschließung selbst gab es kaum Details. Erst, als die Zeremonie längst vorbei war, bestätigte der Marvel-Star gegenüber Us Magazine: "Ich habe geheiratet. Es war wirklich, wirklich toll. Wir hatten zwei Zeremonien, eine an der Ostküste und eine in Portugal. Meine Frau ist Portugiesin." Die Gäste sollen zuvor eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben haben.

Chris' Bruder Scott (40) hatte im vergangenen Jahr verraten, warum die Filmstars so wenig von ihrer Beziehung preisgeben. Seine Liebe in der Öffentlichkeit zu präsentieren, sei für den 42-Jährigen eine große Herausforderung. "Menschen können Dinge sehr schnell ruinieren", hatte Scott in dem Podcast "The Viall Files" erzählt. Bis heute haben sich Chris und Alba nicht einmal zusammen auf dem roten Teppich gezeigt.

Instagram / chrisevans Chris Evans und Alba Baptista, Schauspieler

Instagram / chrisevans Alba Baptista und Chris Evans

