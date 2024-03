Hand in Hand: Chris Evans und Ehefrau Alba turteln bei Party

Chris Evans (42) und seine Frau Alba Baptista (26) wurden bei einem Pre-Oscar-Event in West Hollywood gesichtet: Auf diesen neuen Fotos, die jetzt DailyMail vorliegen, verlassen sie das glamouröse Event Hand in Hand. Das Paar hatte im September im Rahmen einer intimen Zeremonie geheiratet und zeigt sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Chris, der für seine Rolle in "Knives Out" und als Superheld Captain America bekannt ist, trägt auf den Schnappschüssen ein weißes Hemd, das er in seine graue Hose gesteckt hat, während Alba in einem weißen, schulterfreien Kleid strahlt, das ihre Figur betont. Die Schauspielerin, bekannt aus "Warrior Nun", ergänzt ihr Outfit mit nudefarbenen Absatzschuhen und einer modischen Halskette. Das Paar hält seine Beziehung größtenteils fern von den Augen der Öffentlichkeit.

Chris (40) und Alba, die seit 2021 romantisch miteinander verbunden sind, gaben sich im vergangenen Jahr an der US-amerikanischen Ostküste und später in einer zweiten Zeremonie in Albas Heimatland Portugal das Jawort. Zu den prominenten Hochzeitsgästen zählten angeblich Jeremy Renner (53), Robert Downey Jr. (58) und Chris Hemsworth. Die Hochzeiten waren streng geheim – angeblich mussten die Gäste Vertraulichkeitserklärungen unterschreiben und ihre Handys abgeben.

Nachdem sie ihre Liebe im Januar 2023 in den sozialen Medien bestätigt hatten, genießen Chris und Alba nun ihr Leben als Ehepaar. Auf der Comic Con in New York City schwärmte der Marvel-Star laut Us Magazine in den höchsten Tönen von seinem Liebesglück. "Ich habe geheiratet. Es war wirklich, wirklich toll. Wir hatten zwei Zeremonien, eine an der Ostküste und eine in Portugal. Meine Frau ist Portugiesin. Yay, Portugal", betonte der Hottie total offen.

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

Instagram / chrisevans Alba Baptista und Chris Evans, Filmstars

