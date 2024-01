Date-Night: Chris Evans und seine Alba zeigen sich verliebt!

Prominentes Doppeldate. Chris Evans (42) und seine Ehefrau Alba Baptista (26) gaben sich im September vergangenen Jahres nach rund zwei Jahren Beziehung das Jawort. Ihre Liebe halten der Schauspieler und die "Warrior Nun"-Darstellerin größtenteils privat – nur selten sieht man die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit. Nun sind die Turteltauben glücklich bei einem Treffen mit einem befreundeten Pärchen gesichtet worden!

Auf Paparazzibildern, die Page Six vorliegen, sieht man, wie der The Avengers-Star und die Portugiesin händchenhaltend durch die Straßen laufen. Die zwei sollen ein Doppeldate mit ihrem Schauspielkollegen Robert Pattinson (37) und seiner schwangeren Freundin Suki Waterhouse (32) haben. Zu diesem Anlass hat sich Alba einen karierten Blazer übergeworfen und die schwarzen Lack-Pumps angezogen. Chris ist in legerer Kleidung, weißen Sneakers und einer schwarzen Cap unterwegs.

In der Öffentlichkeit zeigten sich die Schauspieler als verheiratetes Paar erstmals vor wenigen Wochen auf der Weihnachtsparty von Scarlett Johansson (39) und ihrem Gatten Colin Jost (41). "Sie schienen unzertrennlich zu sein, er wirkte wie ein Gentleman und schien sie sehr zu beschützen", erklärte ein Insider Page Six.

