"Das kann nicht stimmen": Panne bei "Wer wird Millionär"!

Das hat Günther Jauch (66) wohl noch nie erlebt! Luca Demirel aus Mönchengladbach wollte im Rahmen des Oster-Specials bei der erfolgreichen Quizsendung Wer wird Millionär? so richtig absahnen. Dabei scheiterte er jedoch fast an einer der ersten Fragen, die normalerweise recht leicht zu beantworten sind. Denn in der Sendung gab es einen Fehler – und die 200-Euro-Frage wurde zu einer unlösbaren Aufgabe!

"Unter welchem Begriff lassen sich Empanadas, Gyoza, Manti, Piroggi und Raviolo zusammenfassen?“, lautet die Frage, die der Moderator verliest und deren Beantwortung an sich kein Hexenwerk ist. Die Antwortmöglichkeiten machen allerdings nicht bloß Luca ratlos. Die haben nämlich überhaupt nichts mit der Frage zu tun! Sie lauten: "A: Schlüsselspieler, B: Türstürmer, C: Schlosstorwart, D: Zylinderverteidiger.“ Selbst Günther Jauch steht auf dem Schlauch. "Das kann nicht stimmen", schlussfolgert er. Belustigt wendet der Quizmaster sich an die Redaktion: "Ist doch egal. Hau mal vier Lösungen rein. Auch wenn sie mit der Frage nichts zu tun haben." Tatsächlich wurden die falschen Antwortmöglichkeiten eingeblendet! Auch der Kandidat sieht es mit Humor und loggt eine Antwort ein: "Ich nehme E."

In der Sendung gibt der ehemalige Hörfunkmoderator zudem einen ganz privaten Einblick – auch das nimmt er mit ziemlich viel Humor! Jauch ist auf den Straßen nämlich ganz rasant unterwegs! "50 Mal. 35?", überlegt er, wie häufig er bereits geblitzt worden sei. Das Publikum zeigt sich schockiert über diese Aussage. Der 66-Jährige verteidigt sich: "Entschuldigung, ich bin Asbach uralt! Man wird ja wohl einmal im Jahr geblitzt werden dürfen."

RTL / Guido Engels Luca Demirel beim "Wer wird Millionär"-Oster-Special 2023

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär" 2023

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär" 2023

