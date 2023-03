So lief "Wer wird Millionär?" für Mama von No-Angels-Star

Wie hat sich Dagmar Sprenger-Fuchs bei Wer wird Millionär? geschlagen? Die Mutter von No Angels-Star Sandy Mölling (41) hat am Montagabend in der Quizshow gegenüber von Günther Jauch (66) Platz genommen, um sich seinen teils kniffligen Fragen zu stellen. Die Auswahlfrage beantwortete sie innerhalb von nur zwei Sekunden – allerdings, weil sie geraten hatte. Konnte Dagmar den Jackpot am Ende dennoch mit nach Hause nehmen?

Nach dem schnellen Start ging der Rest der Fragerunde für die einstige Krankenschwester eher schleppend voran. Sie schaffte es zwar bis zur 16.000-Euro-Frage, musste sie dabei jedoch passen. Weil sie nicht wusste, welches Logo eine auffallende Ähnlichkeit mit der ukrainischen Flagge besitzt, zog sie ihren Mann als Telefonjoker zurate. Doch auch er konnte die korrekte Antwort "Deutsche Rentenversicherung" nicht nennen. Also brach Dagmar ab und ging mit 8.000 Euro nach Hause. Von der Gewinnsumme möchte sie sich neue Felgen für ihr Auto kaufen.

Während ihres Auftritts hatte die Popstar-Mama auch einiges über ihre Tochter erzählt. Über deren Erfolg sagte sie: "Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war das für mich so ein Gefühl, als wenn jemand ein Video eingeschoben hätte und ich würde ein Video gucken."

39391772 Sandy Mölling, Sängerin

RTL / Stefan Gregorowius Dagmar Sprenger-Fuchs, "Wer wird Millionär?"-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Dagmar Sprenger-Fuchs und Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

