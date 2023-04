Jannik Kontalis gibt zu: Er hatte was mit einer anderen!

Was ist dran an den Vorwürfen von Yeliz Koc (29)? In der Show Make Love, Fake Love verliebte sie sich in Jannik Kontalis. Die beiden schienen glücklich zu sein – bis die Influencerin plötzlich zahlreiche Anschuldigungen von Fans im Netz teilte, die ihren Freund der Untreue bezichtigten, und heftig gegen ihn austeilte. Nun gab der TikToker ein ausführliches Statement ab und gesteht: Er hatte tatsächlich was mit einer anderen Frau!

Auf Instagram stellt Jannik klar, dass zahlreiche Anschuldigungen wie beispielsweise sein anzügliches Verhalten Frauen gegenüber oder die vermeintliche Zahlung eines Schweigegelds an seine Affäre nicht stimmen würden. "Eine Sache stimmt und die bestätige ich hiermit auch: Ja, ich hatte was mit einer Person, das stimmt", stellt er jedoch klar. Das sei geschehen, nachdem Yeliz die Beziehung mit ihm beendet habe: "Demnach bin ich nicht fremdgegangen." Es sei zwar nicht in Ordnung, dass der Videoproduzent sich so kurz nach einer Trennung bereits einer anderen zugewendet habe – nun sei es aber passiert und damit müsse er leben.

In der Beziehung mit Yeliz habe es aber schon davor ständig Höhen und Tiefen gegeben: Sie sei sich acht Monate lang ihrer Gefühle gar nicht sicher gewesen und habe ihn damit sehr verletzt. Darüber kann das Bachelor-Girl nur lachen: "Hört sich glaubwürdig an", kommentiert es das Statement ironisch.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis im September 2022

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Influencer

