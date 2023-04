Nach monatelangem Drama: Versöhnung bei Iris Klein und Peter

Ist damit der Rosenkrieg zwischen Iris Klein (55) und ihrem Ex Peter (55) jetzt offiziell beendet? Anfang des Jahres warf die Mutter von Daniela Katzenberger (36) ihrem Mann vor, sie während der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel mit Yvonne Woelke (41) in Australien betrogen zu haben. Was danach folgte, war nicht nur die Trennung der Eheleute, sondern auch eine öffentliche Schlammschlacht, die Monate andauerte. Doch jetzt soll der Zoff zwischen Iris und Peter endgültig vorbei sein. Alle Infos zum vermeintlichen Ende des Dramas findet ihr im Promiflash-Video!

