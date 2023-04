Osterausflug: Aurora Ramazzotti mit ihrem Baby unterwegs

Sie genießen einen Familienausflug! Moderatorin Aurora Ramazzotti (26) und ihr Partner Goffredo Cerza gaben im September vergangenen Jahres bekannt, erstmalig Eltern zu werden. Ende März erblickte ihr kleines Wunder das Licht der Welt. Auroras berühmte Eltern Michelle Hunziker (46) und Eros Ramazzotti (59) und die Fans der Moderatorin waren außer sich vor Freude. Jetzt zeigten Aurora und Goffredo ihr Familienglück bei einem Spaziergang in der Sonne.

Bei einem Osterspaziergang in der Sonne wurde die kleine Familie jetzt von Paparazzi abgelichtet. Strahlend spaziert Aurora gemeinsam mit ihrem Freund Goffredo und dem kleinen Cesare durch einen Park. Ihren Sohn hält die Neumama in einer Decke eingewickelt auf ihrem Arm. Wenig später legt sie ihn liebevoll in den Kinderwagen. Die beiden Eltern scheinen den Ausflug und ihr neues Leben in vollen Zügen zu genießen.

Erst kürzlich gab Aurora süße Einblicke in ihren neuen Alltag mit Baby Cesare. Im Netz zeigte sich die Neumama kuschelnd mit ihrem Kleinen. Neben Füttern und Wickeln steht selbstredend auch ganz viel Schmusen mit ihrem Söhnchen auf dem Programm.

MEGA Aurora Ramazzotti mit ihrem Baby

MEGA Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza verlassen das Krankenhaus mit ihrem Sohn Cesare

MEGA Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti

