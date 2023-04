Schauspielerin Britt Robertson und Paul haben geheiratet!

Britt Robertson (32) kann gerade wohl nicht glücklicher sein. Die "I Still Believe"-Darstellerin und Paul Floyd machten im Januar 2021 ihre Beziehung öffentlich. Lange fackelten die beiden jedoch nicht, denn bereits einen Monat später gaben sie ihre Verlobung bekannt. Mit der Hochzeit ließen sich die zwei allerdings ein wenig mehr Zeit – doch nun war es endlich so weit: Britt und Paul haben sich im sonnigen Los Angeles das Jawort gegeben!

Am vergangenen Wochenende haben die Schauspielerin und ihr Liebster nicht nur das Osterfest zu feiern gehabt: Sie schworen sich die ewige Liebe! Ihre Trauung hielt die Blondine mit einer Reihe von Bildern fest, die sie auf Instagram teilte: Die 32-Jährige heiratete in einem trägerlosen, weißen Kleid im Meerjungefrauenschnitt. Dazu trug sie einen Brautschleier und eine lilafarbene Sonnenbrille. Ihr Partner wählte dagegen einen blauen Anzug mit einem schwarzen Blumenhemd. "Welten prallen aufeinander. Was für ein wunderbarer Robertson-Floyd-Tag das war", fasste die Blondine ihre Hochzeit zusammen.

Wie die Bilder zeigen, war die Stimmung auf der Hochzeit total ausgelassen. Schließlich feierten Britt und Paul gemeinsam mit ihren Liebsten, zu denen auch ein paar prominente Gäste zählen: So erschien zum Beispiel die Vampire Diaries-Darstellerin Phoebe Tonkin (33) sowie der "Secret Circle"-Star Thomas Dekker zu der Feier.

