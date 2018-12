Diese beiden hängen offenbar nichts an die große Glocke! Sechs Jahre lang waren Schauspielerin Britt Robertson (28) und "Maze Runner"-Dylan O'Brien (27) ein unzertrennliches Paar. Mit übertriebenen Turteleien in aller Öffentlichkeit hatten die beiden dennoch nie wirklich was am Hut. Ihre Fans fanden es dennoch verdächtig, dass sich das Pärchen in letzter Zeit nicht einmal mehr auf sozialen Medien sonderlich viel Zuneigung zeigte. Nun die bedauerliche Vermutung: Britt und Dylan sollen gar nicht mehr zusammen sein!

Dieser Nachricht war sich ein Insider gegenüber dem Promimagazin US Weekly sicher. Neben dem überraschenden Beziehungsaus kommt allerdings gleich noch eine unerwartete Neuigkeit dazu: Dylan und Britt sollen mittlerweile sogar schon wieder an andere Partner vergeben sein. Statt ihrem offenbar Verflossenen schenkte die Blondine nämlich Graham Rogers (28) beachtlich viel Aufmerksamkeit im Netz. Instagram-Uploads ihres angeblich neuen Freundes heizten die Gerüchte weiter an: "Was für eine Lady", betitelte er die Kuschelfotos der beiden.

Auch Britts vermeintlicher Ex-Freund scheint wieder seine Fühler auszustrecken. Dylan wird ein Techtelmechtel mit Chloë Grace Moretz (21), der Ex von Brooklyn Beckham (19), nachgesagt. Dieses berüchtigte Paar wurde sogar bereits bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch gesichtet.

Alexandra Wyman/Getty Images Britt Robertson und Dylan O'Brien

Anzeige

Instagram / grahambamthankyoumam Graham Rogers und Britt Robertson

Anzeige

Getty Images Chloë Moretz und Dylan O'Brien bei den MTV Video Music Awards 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de