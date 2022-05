Das ging aber schnell – Britt Robertson (32) wird ihren Freund Paul Floyd schon bald heiraten. Erst im vergangenen Januar war die Beziehung des Pärchens bekannt geworden. Ihre Liebe halten die beiden Turteltauben, bis auf vereinzelte Postings auf Social Media, normalerweise auch eher aus der Öffentlichkeit raus. Nun postete ihr Partner allerdings ein Video, das Pauls Heiratsantrag an seine Britt zeigt.

Auf Instagram postete Paul am Sonntag ein Video von seinem Antrag auf dem Dach eines Gebäudes. In einer Jogginghose und einem bedruckten T-Shirt ging er vor der "Kein Ort ohne dich"-Darstellerin auf die Knie und stellte der ebenfalls in Loungewear gekleideten Britt die Frage aller Fragen. Die 32-Jährige war von der großen Frage sichtlich überrascht. Dazu schrieb der Lockenkopf: "Ich stelle euch Brittany Leanna Robertson-Floyd vor. Meine zukünftige Frau." In seinem Post zeigte der Verlobte der Amerikanerin anschließend auch gleich noch den Verlobungsring.

Vor ihrer Beziehung mit dem Hottie war Britt eine Liebelei mit dem Riverdale-Star KJ Apa (24) nachgesagt worden. Die beiden sollen im Juli 2019 auf der Comic-Con in San Diego miteinander rumgeknutscht haben.

Anzeige

Instagram / brittlrobertson Paul Floyd und Britt Robertson im März 2022

Anzeige

Instagram / likefloyd23 Britt Robertsons Verlobungsring

Anzeige

Getty Images Britt Robertson und KJ Apa im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de