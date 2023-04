Vor seinem Tod: Paul Cattermole zog Karriere der Liebe vor

Paul Cattermole (46) hat eine Sache in seinem Leben bereut. Vor wenigen Tagen machten tragische Neuigkeiten die Runde: Der Sänger ist unerwartet im Alter von 46 Jahren verstorben. Und das kurz bevor er gemeinsam mit seiner Band S Club 7 seit Jahren wieder auf der Bühne hätte stehen sollen – schließlich hatte die britische Popband zahlreiche Hits gelandet. Doch der Erfolg hat den Verstorbenen einiges gekostet: Vor seinem Tod gab Paul zu, sich für den Ruhm statt die Liebe entschieden zu haben.

Im Jahr 2019 nahm der Sänger bei der Kuppelshow First Dates Hotel teil, um seine Traumfrau zu finden. Schließlich hatte er sich bislang immer auf seine Musik konzentriert, was es ihm schwer gemacht habe, eine echte sowie langjährige Beziehung zu führen. "Hätte ich den Erfolg und die vielen Einsen gegen die wahre Liebe eingetauscht? Ich denke, ja", gab er in einem Einzelinterview zu und erklärte auch warum: "Ruhm ist nicht der Weg zum Glück. Geld ist nicht der Weg zum Glück. Aber mit jemandem zusammen zu sein, den man liebt, ist es."

Hat Paul damit etwa auf seine gescheiterte Beziehung mit seiner Bandkollegin Hannah Spearritt (42) angespielt? Schließlich waren die beiden von 2001 bis 2006 ein Paar gewesen. Im Sommer 2015 haben sie sich sogar noch einmal eine Chance gegeben, allerdings sind sie nur wenige Monate später wieder getrennte Wege gegangen. Ob der Ruhm allerdings die Ursache für ihre Probleme gewesen ist, ist unklar.

Getty Images Die Mitglieder von S Club 7 bei einer Pressekonferenz im November 2014

Action Press / Backgrid Paul Cattermole im Februar 2023

Getty Images Hannah Spearritt und Paul Cattermole im März 2004

