Nach S-Club-7-Reunion-Plänen: Paul Cattermole ist tot!

Traurige Nachrichten von Paul Cattermole (46)! Der Sänger war Mitglied in der britischen Popband S Club 7 – verließ diese jedoch bereits im Jahr 2002. Kurz darauf trennte sich auch der Rest der Gruppe. Im Jahr 2014 wurde die Band erneut zusammengebracht, aber auch diesmal hielt die Gruppe nicht lange. Doch für die Fans gab es in diesem Jahr eigentlich ein Lichtblick. Zu ihrem 25. Jubiläum wollte die Popband wieder zusammen auftreten. Doch daraus wird wohl nichts – denn Paul ist jetzt gestorben.

Laut dem Magazin Mirror, sei der Brite leblos in seiner Wohnung gefunden worden – er wurde nur 46 Jahre alt. Woran er starb, ist aktuell noch unklar – es sollen aber wohl keine ungewöhnlichen Umstände für seinen Tod verantwortlich gewesen sein. "Wir sind zutiefst erschüttert über den Tod unseres Bruders Paul. Es gibt keine Worte, um die tiefe Traurigkeit und den Verlust zu beschreiben, den wir alle empfinden. Wir hatten das große Glück, ihn in unserem Leben zu haben und sind dankbar für die wunderbaren Erinnerungen, die wir haben", hieß es in einem emotionalen Statement seiner Band.

Auch seine Bandkollegin Hannah Spearritt (42) soll auf die Nachricht ziemlich schockiert reagiert haben. Damals seien die beiden ein Paar gewesen – doch sie sind nicht auf normale Weise zusammen gekommen. Die Beziehung der beiden soll durch einen Vertrag festgelegt worden sein.

Getty Images Die Mitglieder von S Club 7 bei einer Pressekonferenz im November 2014

Getty Images Hannah, Jon, Bradley, Tina, Paul, Rachel und Jo von S Club 7

Getty Images Die Mitglieder von S Club 7

