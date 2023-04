Ana Johnson ist schwanger: Diese Promis freuen sich mit ihr!

Den Stars treibt es die Tränen in die Augen! Ana (29) und Tim Johnson versuchen schon seit längerer Zeit Nachwuchs zu bekommen. Diverse gesundheitliche Probleme machten den beiden YouTube-Stars immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Doch die Influencerin kämpfte weiter für ihren Traum von einem Baby. Vor wenigen Wochen hatte sich Ana dann zu einem weiteren Embryotransfer entschieden – mit Erfolg. Denn die Beauty ist schwanger und die Promis sind deswegen ganz aus dem Häuschen!

Unter Anas Instagram-Post, mit dem sie die großartigen Baby-News verkündet, tummeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche von ihren prominenten Freunden. "Ich freue mich so für euch. Mir kommen die Tränen. Herzlichen Glückwunsch", schreibt beispielsweise HealthyMandy. Auch Anna Adamyan (26), die aktuell selbst ein Baby erwartet, meldet sich in der Kommentarspalte gerührt: "Muss irgendwie wieder weinen vor Freude." Sarah Harrison (31), Kim Gloss (30) oder auch Andrej Mangold (36) freuten sich ebenfalls sehr für Ana und Tim. "Daumen sind ganz fest gedrückt, dass alles reibungslos verläuft", hinterließ der Ex-Bachelor.

Für Ana und Tim geht ein sehnlichster Traum in Erfüllung – doch die Eheleute genießen ihr Glück aktuell noch mit Vorsicht. Denn bereits vor zwei Jahren hatten sie genau an demselben Punkt gestanden. "Die nächsten Wochen heißt es feste weiter Daumen drücken, sodass unser Krümel fleißig wächst", erklärte die 29-Jährige dazu.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Fitness-Influencerin

Getty Images Andrej Mangold, Juli 2022

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson

Glaubt ihr, dass Ana bald mehr Details verraten wird? Ja, bestimmt! Nein, erst mal noch nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



