"Eine der Besten": Leona versteht ihren GNTM-Rauswurf nicht

Leona Kastrati kann es immer noch nicht nachvollziehen! Die gelernte Großhandelskauffrau lieferte bei Germany's next Topmodel ab. Doch in der achten Folge platzte ihr Traum vom Sieg: Heidi Klum (49) schickte sie nach Hause. Auch nach der Ausstrahlung versteht Leona nicht, warum sie gehen musste. "Leider konnte ich Heidis Entscheidung nicht nachvollziehen", erklärt die Oberfränkin nun im Promiflash-Interview und merkt an: "Ich [war] von Woche zu Woche eine der Besten."

