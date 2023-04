Emotionaler Anruf: So erfuhr Ana Johnson von Schwangerschaft

Dieser Anruf machte Ostern für Ana Johnson (29) zu etwas ganz Besonderem! Lange Zeit hatte die YouTuberin zusammen mit ihrem Mann Tim versucht, Nachwuchs zubekommen – auf natürlichem Wege klappte das aber nicht. Doch nach dem sechsten Embryrotransfer kam dann endlich die tollen News: Ana ist tatsächlich schwanger! Dass in ihrem Unterleib ein Kind heranwächst, erfuhr die Influencerin am Telefon!

Via Instagram hatte Ana nicht nur ein Foto ihres positiven Schwangerschaftstestes geteilt, sondern auch ein emotionales Video. Darin ist zu sehen, wie die Bloggerin einen Anruf ihrer Ärztin entgegennimmt. "Ich habe gute Neuigkeiten. Sie sind schwanger", verkündete diese Ana und Tim. Die beiden konnten ihr Glück kaum fassen und fielen sich überglücklich in die Arme. Vor allem die werdende Mutter ließ ihren Gefühlen freien Lauf – emotional brach sie in Tränen aus.

Erst vor wenigen Tagen hatte Ana ihren Fans berichtet, dass sie den bereits sechsten Emybrotransfer an sich vornehmen lässt. Diesbezüglich hatte sich die 26-Jährige hoffnungsvoll im Netz gezeigt: "Wir sind optimistisch-realistisch. Wir haben schon viel durch und wissen, dass ein Transfer nur mit großem Glück zu einer Schwangerschaft führt und mit noch größerem Glück auch bestehen bleibt."

