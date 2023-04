Flirt bei "Prominent getrennt"? Marc-Robin baggert Karina an

Bahnt sich hier etwa eine neue Romanze an? Marc-Robin Wenz nahm mit seiner Verflossenen Michelle an dem Reality-TV-Format Prominent getrennt teil. In dieser Show treffen Ex-Paare aufeinander und müssen zusammenarbeiten, um gemeinsam die Siegesprämie zu ergattern. Auch Karina Wagner (27) und ihr Ex Gustav Masurek (33) stellen sich dieser Herausforderung. Nun hat Marc-Robin offenbar ein Auge auf das einstige Bachelor-Girl geworfen!

Der ehemalige Temptation Island-Kandidat spricht in der TV-Sendung immer wieder darüber, welche der Kandidatinnen in der Villa ihm gefallen. Besonders die 27-Jährige hat es ihm wohl angetan. In der aktuellen Folge versucht er nun sein Glück. Die Beauty erklärt, dass sie schon fertig fürs Bett sei und Marc-Robin haut prompt raus: "Du schläfst heute bei mir." Auch wenn Karina nicht begeistert scheint, lässt sie sich von dem Karlsruher den Nacken kraulen. In Interview mit Michelle gibt der flirtwillige Realitystar dann zu: "Mit Karina läuft gar nichts. Okay, ich finde sie heiß, da läuft aber noch lange nichts."

Und Karinas Verflossener? Den scheint das Geschäker nicht zu stören. "Was läuft da? Zeig mal Zunge!" ruft er den beiden sogar zu. Doch Karina ist sich sicher: "Gustav bringt mich um, wenn ich das mache." Am Ende flüchtet die Brünette in ihr Zimmer und lässt Marc-Robin stehen.

