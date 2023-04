Gustav Masurek ist Kandidat bei der Schweizer Bachelorette!

Er begibt sich erneut auf die Suche nach der Liebe! Der Realitystar Gustav Masurek (33) versuchte schon mehrmals, die wahre Liebe vor laufenden Kameras zu finden. Doch bisher ohne Erfolg: 2021 kassierte er von der deutschen Bachelorette einen Korb und obwohl er sich bei Bachelor in Paradise in Karina Wagner (27) verliebte, ging auch diese Beziehung wenig später in die Brüche. Doch Gustav gibt nicht auf: Bald kämpft er um das Herz der Schweizer Bachelorette.

Im Magazin Blick wurden jetzt die 19 Kuppelshow-Kandidaten vorgestellt – darunter auch Gustav. Der Paderborner stellt sich als "großer Quatschkopf" vor und verspricht, für lustige Momente in der Show zu sorgen. Doch ob er das Herz der schweizerischen Bachelorette Yara Buol gewinnen kann, bleibt abzuwarten. Bisher äußerte sich Gustav nicht zu seiner Teilnahme an der Show.

Erst kürzlich sorgte der Single für mächtig Schlagzeilen, als er mit Kate Merlan (36) in einem Restaurant gesehen wurde – denn Fans glaubten, dass zwischen den beiden etwas laufen könnte. Doch bereits wenig später entkräfteten Kate und Gustav die Gerüchte und stellten klar, dass sie nur Freunde seien.

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Gustav Masurek

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Gustav Masurek

Privat Kate Merlan und Gustav Masurek im März 2023

