Was läuft nun mit Kate? Gustav Masurek spricht Klartext!

Hat Gustav Masurek (33) eine Romanze mit Kate Merlan (36)? Die beiden Reality-TV-Stars sind momentan bei Prominent getrennt zu sehen. Dort müssen sie mit ihren Ex-Partnern gegen die anderen Teams antreten. Jetzt machten Gerüchte die Runde, dass Kate wieder vergeben ist. Eigentlich waren sich die Fans sicher, dass die Beauty wieder mit ihrem Noch-Ehemann Jakub (27) zusammen sei – doch dann wurde Kate bei einem Abendessen mit Gustav gesehen. Dieser erklärt nun, was Sache ist.

In seiner Instagram-Story wird der 33-Jährige gefragt, ob zwischen ihm und der einstigen Sommerhaus-Kandidatin etwas laufe. Daraufhin erklärt Gustav: "Gestern waren Kate und ich essen und hatten einen tollen Abend zusammen. Wir haben viel gelacht und uns gut unterhalten." Ob es ein rein freundschaftliches Treffen war, verrät der Paderborner nicht. "Kate ist eine selbstbewusste und attraktive Frau, die genau weiß, was sie will. Mir gefällt das sehr gut", schwärmt er allerdings.

Die Fans im Netz glauben jedoch, dass der Flirt der beiden inszeniert ist. Unter einem Promiflash-Beitrag häufen sich Kommentare wie: "Das ist so was von gestellt" oder "Glaube nicht, dass da was läuft. Hab vor zwei Wochen noch Kate und Jakub mit ihrer Mutter zusammen beim Shoppen gesehen."

Anzeige

Privat Kate Merlan und Gustav Masurek im März 2023

Anzeige

RTL Gustav Masurek, "Prominent getrennt"-Kandidat 2023

Anzeige

Instagram / katemerlan Jakub Merlan-Jarecki und Kate Merlan, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Gustav öffentlich so von Kate schwärmt? Ich glaube, das ist inszeniert! Ich finde es irgendwie süß. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de