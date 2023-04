Im Hasenkostüm: So feiert Nick Cannon Ostern mit der Familie

Der Spaß kam bei ihnen nicht zu kurz! Ostern war auch für Nick Cannon (42) und seine Liebsten ein Grund zum Feiern. Der TV-Moderator ist Vater von insgesamt zwölf Kindern – sein jüngstes ist seine kleine Tochter Halo Marie, die im vergangenen Dezember das Licht der Welt erblickt hatte. Die Feiertage verbrachte der Ex von Mariah Carey (54) nun im Kreise seiner Kids, und: Kleidungstechnisch traf Nick das Motto wohl perfekt!

Via Instagram teilt der 42-Jährige zwei Schnappschüsse, die ihn mit seiner Ex, der Selling Sunset-Beauty Bre Tiesi, und seinem neun Monate alten Sohnemann Legendary Love zeigen. Auf den Bildern ist der Comedian in einem weißen Hasenkostüm zu sehen und zieht alberne Grimassen. Dies scheint Bre und vor allem auch seinem Nachwuchs sehr zu gefallen. Das Trio sitzt in grüner Kulisse, die mit Ostereiern, einer überdimensionalen Karotte und schönen Blumen ausgeschmückt ist. Nick untermalt den Beitrag mit den Worten: "Legendary war in diesem Moment wohl äußerst verwirrt."

Auf Social Media fragen sich viele User, wann der TV-Host wohl die nächsten Baby-News verkünden werde. Schließlich scheint dies für seine Follower nur eine Frage der Zeit. Im März dieses Jahres hatte Nick seine Fans auf den Arm genommen und ließ sie glauben, er würde sein 13. Baby erwarten – dieses Baby entpuppte sich im Nachhinein jedoch als eine eigene TV-Show.

Getty Images Nick Cannon, seine Ex Mariah Carey und deren Kids im Jahr 2018

Instagram / legendarylovecannon Nick Cannons Sohn Legendary Love Cannon im August 2022

Instagram / bre_tiesi Nick Cannon und Bre Tiesi mit ihrem Sohn Legendary, Dezember 2022

