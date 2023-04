Schwärmerei? Kylie Minogue gibt Hugh Harris ihre Handynummer

Bandelt Kylie Minogue (54) jetzt etwa mit ihm an? Im Februar hieß es aus Insider-Kreisen, dass die Sängerin und ihr Partner Paul Solomons getrennte Wege gehen. Grund dafür soll die Entfernung gewesen sein. Während die gebürtige Australierin in Melbourne wohnt, lebt der Kreativdirektor in London. Angeblich einigten sich beide darauf, befreundet zu bleiben. Doch genießt Kylie aktuell ihr Single-Leben oder sehnt sie sich nach einer neuen Beziehung? Zumindest gab sie einem Musiker jetzt ihre Telefonnummer...

Hugh Harris ist Gitarrist der britischen Indie-Rock-Band The Kooks. Im Podcast "Meet Me At The Hotel Bar" enthüllte der 35-Jährige nun, dass er allen Mut zusammennahm und Kylie während eines Besuchs in einem Londoner Club nach ihrer Handynummer fragte. "Kylie ist eine wirklich süße Frau. Ich war so betrunken, [...], dass ich sie nach ihrer Nummer fragte. Ich konnte nicht glauben, was ich da tat", schmunzelte der Musiker.

Kylies Freundin habe bestimmt gedacht: "Wer ist der Typ, der nach Kylies Telefonnummer fragt?", lachte Hugh. Doch sein Mut zahlte sich aus. Die "Can’t Get You Out of My Head"-Interpretin ging auf seine Bitte ein. Allerdings habe sich Hugh bis heute nicht getraut, der Schauspielerin eine Nachricht zu schicken. "Ich weiß nicht, ob es ihre echte Nummer ist, ich habe es nicht versucht", meinte Hugh.

Anzeige

David Jones / Future Image / ActionPress Kylie Minogue und Paul Solomons, September 2019

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

Anzeige

Instagram / hughharrismusic Hugh Harris und Luke Pritchard von The Kooks

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de