Süßer Familienausflug: Nick Cannon genießt Zeit mit den Kids

Nick Cannon (42) nimmt sich Zeit für seine Familie. Seit Ende vergangenen Jahres ist der Komiker nun zwölffacher Vater. Doch wie der Moderator vor wenigen Monaten verraten hatte, sei es nicht gerade einfach, jedem seiner Kinder gerecht zu werden: Er werde von Gewissensbissen geplagt, da er nicht genug Zeit mit seinem Nachwuchs verbringen könne. Dennoch gibt er sich Mühe, so oft es geht, seine Kids zu sehen: Nick verbrachte nun einen aufregenden Tag mit seinen Sprösslingen im Freizeitpark.

Fotografen lichteten den 42-Jährigen am Sonntag mit einem Großteil seiner Kinder sowie Brittany Bell (35) in den Universal Studios in Hollywood ab. Während seine ältesten Kids, die Zwillinge Moroccan (11) und Monroe (11), die aus der Ehe mit Mariah Carey (53) stammen, sich mit dem Fahren verschiedener Achterbahnen vergnügten, sorgte sich der Comedian um seine jüngeren Sprösslinge. Die Patchwork-Familie schien die Zeit im Vergnügungspark in vollen Zügen zu genießen.

Ob Nick wohl beim Zusammensein mit seinen Kids darüber nachgedacht hat, weiteren Nachwuchs in die Welt zu setzen? Wie der zwölffache Vater vergangenen Monat gegenüber Entertainment Tonight geäußert hatte, sei er derzeit vollends ausgelastet. Doch ganz ausschließen wolle er ein weiteres Kind nicht. "Gott entscheidet, wann wir fertig sind", hatte er betont.

@CelebCandidly / MEGA Nick Cannon mit seinen Kids in den Universal Studios, 2023

@CelebCandidly / MEGA Brittany Bell mit Nick Cannons Kids

@CelebCandidly / MEGA Nick Cannon mit einem seiner Kinder und Brittany Bell

