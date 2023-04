Zu dünn? Robbie Williams' Fans sorgen sich um sein Gewicht

Ayda Field Williams (43) gewährt den Fans ihres Gatten Robbie Williams (49) wieder private Einblicke! Der Popstar war schon im Alter von 17 Jahren als Mitglied von Take That durchgestartet. Der frühe Ruhm war für den Sänger nicht einfach, weshalb er für lange Zeit mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen hatte. Durch einen Entzug bekam er diese schließlich in den Griff und wurde vom Bad Boy zum Familienvater. Seit 2010 ist er glücklich mit Ayda verheiratet und vier Mal Vater geworden. Nun gibt seine Frau Einblicke in den Familienurlaub mit Robbie, doch seine Fans sind besorgt!

Auf Instagram teilt Ayda ein Video, das ihren Mann auf einer Wiese in Argentinien zeigt. Robbie trägt eine blaue Badehose und präsentiert seinen nackten Oberkörper. Eines seiner Kinder rennt ins Bild und bewirft ihn mit einem kleinen Basketball. Seine Fans zeigen sich besorgt über das Gewicht des Vierfachvaters und teilen ihre Bedenken in Kommentaren wie: "Zu dünn … du siehst ungesund aus" oder "Ich liebe dich immer noch, aber du musst wieder etwas Fleisch auf die Knochen bekommen!" Andere User sind währenddessen begeistert, wie fit der Sänger ist und finden: "Er sieht super aus!"

Sein Gewicht soll Robbie inzwischen halten, indem er sich sein Essen nach einer bekannten Diätmethode genau einteilt. In der Vergangenheit habe er allerdings mit extremen Gewichtsschwankungen zu kämpfen gehabt. "Ich habe früher einige sehr extreme Dinge gemacht, bei denen ich eigentlich nur von frischer Luft und ab und an etwas Mango gelebt habe", hatte er berichtet.

Anzeige

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams, Sänger

Anzeige

Getty Images Robbie Williams und seine Frau Ayda Field, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de