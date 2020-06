Robbie Williams (46) machte in der Vergangenheit eine Diät nach der anderen! Der Sänger ist aktuell in körperlicher Topform und scheint sein Gewicht inzwischen schon seit einiger Zeit zu halten – das war jedoch nicht immer so: Über Jahre hatte der "Let Me Entertain You"-Interpret mit dem sogenannten Jojo-Effekt

zu kämpfen und nahm ständig ab und wieder zu – so denkt er heute über seine Crash-Diäten!

Der 46-Jährige postete kürzlich ein Video auf Twitter, in dem er über seine einstigen Abnehmstrategien plaudert und gibt in dem Clip zu: "Ich habe früher einige sehr extreme Dinge gemacht, bei denen ich eigentlich nur von frischer Luft und ab und an etwas Mango gelebt habe." Die extremen Hungerkuren hätten jedoch nicht dazu geführt, dass er sich in seinem Körper wohler fühlt – stattdessen sei er durch sie "sehr emotional und depressiv" geworden.

Inzwischen teilt sich der Musiker sein Essen jedoch mithilfe einer bekannten Diätmethode genau ein und ist mit den Erfolgen offenbar sehr zufrieden: "Ich sah noch nie besser aus als jetzt!" Robbie gefällt jedoch nicht nur sein neues Erscheinungsbild: "Ich bemerke, wie sich das Programm nicht nur positiv auf meinen Körper, sondern auch auf meine Psyche auswirkt", verrät er.

Getty Images Robbie Williams im März 2020 in Melbourne

Getty Images Megastar Robbie Williams bei einem Unicef-Fußballspiel im Juni 2010 in Manchester

Getty Images Sänger Robbie Williams im Juli 2018 in London



