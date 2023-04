Kurz nach Trennung: "Love Island"-Leonie ist wieder vergeben

Leonie Weiß ist bis über beide Ohren verliebt! Im Dezember wurde bekannt, dass sich die ehemalige Love Island-Kandidatin und ihr Show-Partner Léon Hettwer nach rund einem halben Jahr Beziehung getrennt haben. Sie hätten sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt – Liebe allein konnte ihre Probleme nicht lösen. Doch Leonie hat die Trennung wohl gut verarbeitet: Sie ist nur wenige Monate später wieder vergeben!

Auf Instagram teilte die Influencerin ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie am Strand sitzt und die Hand eines Mannes hält. Dabei handelt es sich offenbar um ihren Freund. "Ich habe lange darüber nachgedacht, ob und wie ich mein größtes Glück teilen möchte. Für mich war eigentlich klar, dass ich den öffentlichen Senf zu meiner Beziehung nicht möchte. Das ist auch immer noch so. Deswegen wird es keinen Couple Content geben", betonte Leonie. Sie habe jedoch gemerkt, dass sie ihre Beziehung nicht ganz unerwähnt lassen könne: "Ich bin so glücklich in letzter Zeit und das ist seinetwegen."

Über das Liebesglück der einstigen TV-Show-Kandidatin freuten sich nicht nur viele Fans, sondern auch ein paar bekannte Reality-Gesichter. "Das hast du mehr als verdient", schwärmte zum Beispiel Gerda Lewis (30), Die Bachelorette von 2019.

Instagram / leonacathrina Léon Hettwer und Leonie Weiß, "Love Island"-Traumpaar

Instagram / leonacathrina Leonie Weiß, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / leonacathrina Leonie Weiß im März 2023

