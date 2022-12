Nach halbem Jahr: "Love Island"-Léon und Leonie getrennt!

Das sind schockierende Nachrichten! Leonie Weiß und Léon Hettwer lernten sich in der diesjährigen Staffel von Love Island kennen und wurden von den Zuschauern sogar auf den zweiten Platz gewählt. Obwohl sie nicht als Sieger hervorgingen, verließen sie die Show aber als ein Paar und wirkten unzertrennlich. Doch der Schein trügt: Leonie verkündete nun, dass sie und Léon getrennte Wege gehen.

In ihrer Instagram-Story gab die Influencerin ein Statement über ihr Liebes-Aus mit dem Jura-Studenten ab. "Ein Mensch, der sich nach Zukunftsplänen und Commitment sehnt, findet seine Sicherheit nicht in einem Menschen, der eine Armlänge Abstand hält", teilte die Beauty ihre Beweggründe mit und holte weiter aus: "Manchmal steht man an dem Punkt, an dem man erkennen muss, dass Liebe allein nicht reicht. Auch wenn diese in anderen Formen auf beiden Seiten vorhanden ist." Auch wenn sie Léon nicht namentlich erwähnte und er sich bislang noch nicht dazu geäußert hat, dürfte klar sein, dass er damit gemeint ist.

Ihr Liebes-Aus kommt überraschend: Noch im vergangenen November hatten die beiden in einem Promiflash-Interview noch über ihre innige Liebe gesprochen. "Ich habe zuerst 'Ich liebe dich' gesagt, als wir dann offiziell zusammen gekommen sind am 25. Juni und das mach ich seitdem weiterhin tagtäglich", hatte Léon überglücklich ausgeplaudert.

Instagram / leonacathrina Léon Hettwer und Leonie Weiß, "Love Island"-Traumpaar

Instagram / leonacathrina Léon Hettwer und Leonie Weiß, "Love Island"-Traumpaar

Instagram / leonacathrina Léon Hettwer und Leonie Weiß im Oktober 2022 in Lüneburg

