"Love Island"-Star Léon Hettwer ist wohl wieder vergeben

Macht Léon Hettwer damit seine neue Beziehung öffentlich? 2022 trennte sich der Love Island-Star von seiner Partnerin Leonie Weiß. Seitdem galt er eigentlich als Single – zumindest bis jetzt: In seiner Instagram-Story macht er nun anscheinend seine neue Liebe offiziell! Dort postet die TV-Bekanntheit einen kurzen Clip. Darin ist zu sehen, wie Léon mit einer Frau Händchen hält – das Gesicht der Unbekannten ist dabei allerdings nicht zu sehen. Um wen es sich bei seiner möglichen neuen Partnerin handelt, ist also nicht bekannt.

Im vergangenen Jahr sah das allerdings noch ganz anders aus: Damals verriet der Hottie im Promiflash-Interview, dass er derzeit nicht auf der Suche nach einer Frau an seiner Seite sei: "Ich nehme alles so, wie es kommt. Ich habe kein dringendes Bedürfnis nach Dating." Seine Prioritäten lagen damals noch auf Uni, Sport und Arbeit: "Ich möchte mich ab nächstem Jahr auf mein juristisches Staatsexamen vorbereiten und mit dem Repetitorium starten", erklärte er damals seine Ziele.

León war durch seine Teilnahme an der Datingshow "Love Island" bekannt geworden – dort hatte er im Jahr 2022 Leonie kennen und auch lieben gelernt. Am Ende belegten sie den zweiten Platz und verließen die Show als Paar. Ein halbes Jahr später gaben sie jedoch überraschend ihre Trennung bekannt. "Manchmal steht man an dem Punkt, an dem man erkennen muss, dass Liebe alleine nicht reicht. Auch wenn diese in anderen Formen auf beiden Seiten vorhanden ist", hatte Leonie damals in ihrer Instagram-Story erklärt.

Instagram / leonhettwer Léon Hettwer, Realitystar

Instagram / leonacathrina Léon Hettwer und Leonie Weiß, "Love Island"-Traumpaar

