Léon Hettwer zeigt erstmals seine neue Freundin im Netz!

Léon Hettwer ist wieder frisch verliebt! Nachdem sich der Love Island-Star und seine damalige Freundin Leonie Weiß 2022 getrennt hatten, wurde es still um das Liebesleben des Hotties. Seit einigen Wochen gibt es aber immer wieder Hinweise auf eine neue Frau an seiner Seite. Mit einem Kussfoto bestätigte Léon, dass er wieder vergeben ist. Nun zeigt er sich erstmals öffentlich mit seiner neuen Freundin. Auf seinem Instagram-Profil teilt er mehrere Schnappschüsse mit seiner Liebsten. Zärtlich legt Léon seine Hand an die Hüfte der Blondine, während beide in die Kamera schauen. Dazu schreibt er: "Nur wir beide."

In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Glückwünsche. Ehemalige "Love Island"-Kollegen wie Adriano Salvaggio oder Mahdi Amegashie kommentieren "Ihr süßen" und "Wow, Glückwunsch." Nun bestätigt Léon auch endlich, dass es sich bei seiner neuen Freundin tatsächlich um Anna, ein Model aus Hamburg, handelt.

In den vergangenen Wochen zeigte sich der Sportstudent mal Händchen haltend mit einer bis dato unbekannten Frau, dann heizte er die Gerüchteküche mit einem Kussfoto der beiden an. Nun räumt er jeden Zweifel aus: Léon und Anna sind tatsächlich ein Paar – und zeigen ihre Liebe jetzt auch ganz offiziell im Netz.

Instagram / leonhettwer Léon Hettwer und seine Freundin Anna

Instagram / leonhettwer Léon Hettwer, ehemaliger "Love Island"-Teilnehmer

