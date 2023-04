Leonie Weiß' neue Liebe: So denkt ihr Ex Léon Hettwer drüber

Was sagt eigentlich Léon Hettwer dazu? Im vergangenen Jahr nahm die TV-Bekanntheit an Love Island teil und verliebte sich dort in Leonie Weiß. Die beiden gingen als Paar aus der Show und blieben auch danach einige Monate zusammen. Doch im Dezember machten dann traurige News die Runde: Leonie und Léon haben sich getrennt. Mittlerweile ist die Beauty wieder glücklich vergeben. Aber wie denkt eigentlich ihr Ex darüber? Das verriet Léon jetzt gegenüber Promiflash!

"Überrascht bin ich darüber nicht, [ich] habe mir schon gedacht, dass es relativ schnell dazukommen könnte", gab der Hottie offen im Promiflash-Interview zu und ergänzte: "Verletzt bin ich deshalb nicht, ich habe mir die Zeit genommen, um mit der Trennung abzuschließen und mich auf mich selbst fokussiert." Léon wünsche Leonie und ihrem neuen Freund "viel Glück und alles Gute".

Leonie selbst verriet Promiflash, dass sie nach dem Liebes-Aus mit Léon sehr zu kämpfen hatte: "Die sehr kalte Trennung an meinem Geburtstag hat mich in die Realität katapultiert und mir die Augen vollends geöffnet. Das hat mich die Trennung auch schnell verarbeiten lassen, weil ich meinen Wert wieder erkennen konnte."

Instagram / leonhettwer Léon Hettwer, ehemaliger "Love Island"-Teilnehmer

Instagram / leonacathrina Léon Hettwer und Leonie Weiß, ehemalige "Love Island"-Kandidaten

Instagram / leonacathrina Leonie Weiß, Influencerin

