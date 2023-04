So lange ist "Love Island"-Leonie mit neuem Freund zusammen!

Leonie Weiß verrät ein paar Details zu ihrer neuen Liebe! Die Beauty hatte im vergangenen Jahr an Love Island teilgenommen und sich in Léon Hettwer verliebt. Die beiden gingen als Paar aus der Show und blieben danach einige Monate zusammen. Im Dezember machten sie dann aber ihre Trennung publik. Inzwischen ist Leonie wieder glücklich vergeben – hält sich in Sachen Details aber bedeckt. Nun plaudert sie gegenüber Promiflash aber ein wenig aus dem Nähkästchen!

Promiflash hakte bei Leonie mal ein wenig nach – wie lange sind sie und ihr Partner denn schon zusammen? "Offiziell sind wir seit April zusammen. Inoffiziell natürlich schon länger, aber da gibt es keinen genauen Zeitpunkt, da das ja ein Prozess ist", erklärte die Influencerin. Wer genau ihr neuer Auserwählter ist, behält Leonie aktuell aber noch für sich.

Nach der Trennung von Léon hatte die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin zu kämpfen. Doch Leonies Freunde hatten ihr damals geholfen, über ihre schief gelaufene Beziehung hinwegzukommen. "Die sehr kalte Trennung an meinem Geburtstag hat mich in die Realität katapultiert und mir die Augen vollends geöffnet. Das hat mich die Trennung auch schnell verarbeiten lassen, weil ich meinen Wert wieder erkennen konnte", erinnert sich Leonie im Promiflash-Interview.

