Nach Ehe-Aus: Ist Sylvie Meis bereit für eine neue Liebe?

Ist es für Sylvie Meis (44) schon Zeit für etwas Neues? Erst 2020 hatte die Niederländerin dem Künstler Niclas Castello im Rahmen einer absoluten Traumhochzeit das Jawort gegeben. Vor wenigen Wochen machten dann aber traurige Neuigkeiten die Runde: Die beiden haben sich aufgrund von zu unterschiedlichen Lebenssituationen getrennt! Die Zeit danach genoss die Moderatorin im Urlaub und konzentrierte sich offenbar ganz auf sich selbst. Ist Sylvie mittlerweile bereit für eine neue Liebe?

"Ich spüre den Frühling auch in mir, aber für mehr habe ich gerade keinen Kopf", erklärt die Blondine gegenüber Gala. Sylvie brauche auch keinen Mann an ihrer Seite, um glücklich zu sein, denn das sei sie bereits. "Selbst wenn ich Friday Night allein in meinem Apartment bin, ziehe ich mich schön an, höre Musik und trinke ein Glas Champagner", stellt die Beauty zudem klar. Sie fügt hinzu: "Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich erst mal ganz alleine hier mit Jazzmusik sinnlich sein will. Ganz mit mir alleine! Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal so fühle, aber es ist wirklich so."

Bei Sylvies Sohn Damian van der Vaart (16) steht dagegen derzeit alles im Zeichen der Liebe – er schwebt nämlich mit seiner ersten Freundin auf Wolke sieben! "Ich freue mich sehr, dass er mit Laerke so ein tolles hübsches Mädchen kennengelernt hat", äußert sich das Model begeistert.

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Getty Images Sylvie Meis im Januar 2023

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Damian van der Vaart

